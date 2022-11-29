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Депутат Госдумы обвинила «Тату» в появлении лесбиянок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Original uploader was Czechu90 (Adrian Czeszyk) at pl.wikipedia / CC BY 3.0

Творчество группы «Тату» спровоцировало рост количества ЛГБТ-людей в России, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«Никогда в жизни в нашем детстве не приходило в голову, что девочка с девочкой, пока не вышли «Тату». И стали девочка с девочкой за руку, потому что их видели, потому что на каждом канале, их везде крутили», — сказала Буцкая во время пресс-конференции, организованной «Национальной службой новостей».

Также депутат сравнила гомосексуальность с болезнью и призвала в этом случае «идти к врачу».

«Мальчик должен выглядеть как мальчик, девочка как девочка. Если у тебя есть заболевание, его надо лечить, а не хвастаться: «вот у меня зуб кариозный, вот печень не работает», — заявила Буцкая.

Группа «Тату» была создана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым и композитором Александром Войтинским. Ее солистки Юля Волкова и Лена Катина использовали имидж лесбиянок, но со временем отказались от него. «Тату» объявили о прекращении существования в 2011 году.

Госдума 24 ноября приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди всех возрастов. Штрафы за это составят от 50 тысяч до 10 миллионов рублей.

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mosquito__2010

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syris

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korvinsS

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Alhazred

Господи, ты совсем ополоумел уже)))