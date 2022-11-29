Яна Чурикова заменит Нагиева в шоу «Голос. Дети»

Премьера нового сезона проекта «Голос. Дети» состоится на Первом канале 9 декабря, уже известны имена наставников и ведущих.

Место основного ведущего Дмитрия Нагиева на проекте займет Яна Чурикова. Соведущей по-прежнему останется Агата Муцениеце, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Первого канала.

В анонсе 10-го детского «Голоса» Первого канала раскрыли наставников. Ими станут Егор Крид, Баста и МакSим, для которой участие в проекте станет дебютом.

После начала военной спецоперации на Первом канале изменилась эфирная сетка, и с экранов пропали некоторые ведущий. По официальной версии телеканала, Дмитрий Нагиев ушел из «Голоса», чтобы отдохнуть. Предполагается, что в будущем он снова вернется к роли ведущего шоу.