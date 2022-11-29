Специалисты Роспотребнадзора советуют использовать в морозы «принцип капусты» — многослойную, свободную одежду. Почему это помогает и какими должны быть слои?

Антициклон, принесший морозы, расположился на большей части России и отступать в ближайшие дни не собирается. Жители некоторых регионов испытывают на себе действие аномально низких для ноября температур. Так, в Сибири столбик термометра опустился на 10-14 градусов ниже нормы.

Медики беспокоятся, что морозная погода может привести к переохлаждениям и обморожениям. Максимально эффективно в сильные холода согревает «принцип капусты» — несколько слоев свободной одежды, надетые один на другой. Слои помогают сохранить тепло: воздушная прослойка осложняет холоду путь к телу.

«Нижний слой должен хорошо отводить влагу, для этого подойдет одежда из полиэстера, полипропилена, но не из хлопка», — сообщили в ведомстве.

Средний должен сохранять тепло. С этим справится шерсть или флис. Задача внешнего слоя — защита от ветра и осадков. Это может быть дубленка или пуховик. А вот красивая шубка может не справиться с холодным ветром.

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Кроме того, для защиты от холода необходимы: головной убор, закрывающий уши, шарф, варежки, и теплая, водонепроницаемая обувь.