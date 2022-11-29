Сербия стала платить за газ в 4,5 раза меньше Европы

Сербия закупает газ в среднем в 4,5 раза дешевле, чем остальные страны Европы, заявил сербский президент Александр Вучич

«Газ все дороже, около 1 385 долларов (за тысячу кубометров), при этом считайте еще торговцев и доставку. Вы не можете его купить дешевле 1,8 тысячи (за тысячу кубометров). А мы его получаем по большей части за 400 долларов», — приводит ТАСС слова Вучича, сказанные им в интервью сербским телеканалам.

Россия и Сербия договорились о поставках газа на новых условиях в конце мая. Предыдущее соглашение с «Газпромом» действовало до конца месяца и предусматривало, что Сербия будет платить по 270 долларов за тысячу кубометров.

Вучич ранее рассказал, что изначально страну не устраивало резкое повышение стоимости до 400 долларов за 1 тысячу кубометров, но из-за роста цен на газ власти согласились пересмотреть ценовую политику.