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Apple пригрозил Маску удалением Twitter из магазина приложений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Илон Маск заявил, что Apple угрожала удалением клиента Twitter из App Store. Миллиардер отметил, что корпорация не удосужилась объяснить причину таких действий.

На своей странице Маск запустил опрос на тему «Должен ли Apple публиковать все действия цензуры, касающиеся клиентов?». Спустя 10 часов он разместил пост с сообщением, что корпорация пригрозила удалением приложения из маркетплейса «но не сказала, почему».

Маск решил перейти в «атаку» и опубликовал материал с информацией о том, что Apple взимает теневой налог 30% со всех транзакций в App Store и сопроводил картинкой, намекающей на то, что он выбирает войну с корпорацией, а не уплату этой пошлины.

В качестве подтверждения своих намерений по защите свободы слова Маск пообещал раскрыть материалы, доказывающие ее угнетение Twitter до продажи.

«Файлы Twitter о подавлении свободы слова вскоре будут опубликованы в самом Twitter. Общественность заслуживает знать, что произошло на самом деле», — написал Маск на своей странице.

Фото: © Elon Musk

Илон Маск не первый представитель IT-индустрии, упрекающий Apple в чрезмерных налогах. Ранее Павел Дуров обвинял корпорацию в том, что она проводит необоснованно длительные проверки приложений, высокие сборы тормозят индустрию и не дают развиваться платформе.

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Топ комментариев

c2h5oh76

реально мудро, нужно бегунам в другие страны, на лбу эту мудрость набивать

mosquito__2010

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c2h5oh76

тебе далеко до старых стрелочников сибнета, вот они умели выворачивать, ты просто в стиле сам дурак отвечаешь,...

korvinsS

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