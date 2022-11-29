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ЕС не смог договориться о потолке цен на российскую нефть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Страны Евросоюза не смогли согласовать уровень ограничения цен на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель

«Большая семерка» заявила о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать международную коалицию и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене выше лимита. Ожидается, что это решение вступит в силу с 5 декабря.

«Соглашения нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша пока не может согласиться с ценой», — цитирует Reuters одного из европейких дипломатов.

Еврокомиссия предложила ограничение на уровне 65-70 долларов за баррель, против которого выступили Польша и страны Балтии. Они считают, что это уровень слишков высок. Греция, Кипр и Мальта, зависящие от танкерных перевозок, выступают за более высокий потолок или иную форму компенсации.

Россия сможет покрывать стоимость добычи нефти при диапазоне в 12-20 долларов за баррель, приводит ТАСС мнение другого дипломата.

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c2h5oh76

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mosquito__2010

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c2h5oh76

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korvinsS

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