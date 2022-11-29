Захарова назвала извращением слова Франциска о чеченцах и бурятах

Заявления Папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах — это запредельное извращение истины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на круглом столе в Совете Федерации.

Папа Римский Франциск в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине». При этом он отметил, что «если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает».

«Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня. Вспомните, в девяностые годы — начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских», — приводит ТАСС слова Захаровой.

«Это же надо быть извращенцами истины», — сказала она.