Извержение супервулкана началось на Гавайях

Извержение надводного вулкана Мауна-Лоа началось на Гавайях, он крупнейший среди действующих на Земле, сообщает Геологическая служба США. Извержение уже вызвало десятки землетрясений, самый сильный толчок соответствовал 4 баллам по шкале Рихтера.

На данный момент основной поток лавы находится в границах кратера, за его пределы попало лишь несколько отдельных огненных «ручьев». Аварийные службы находятся в полной готовности.

Опыт наблюдений за Мауна-Лоа показывает, что лавовые потоки при извержении Мауна-Лоа могут быть довольно быстрыми, а их направление может резко меняться, поэтому сохраняется вероятность экстренной эвакуации жителей.

Ученые также предупредили, что ветер может разносить по округе вулканический газ, мелкий пепел и так называемые «волосы Пеле» — похожие на минеральную вату базальтовые волокна, которые образуются при высокой температуре.

Первое официально зарегистрированное извержение произошло в январе 1843 года, с тех пор Мауна-Лоа извергался 32 раза. Последний раз супервулкан проявлял активность 38 лет назад.