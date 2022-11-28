Запущено производство российского внедорожника Aurus Komendant

Серийное производство российского люксового внедорожника Aurus Komendant запустили на заводе в Елабуге, сообщает производитель. Новинка — один из самых крупных и тяжелых в мире премиальных автомобилей.

Коммерческие продажи Komendant начнутся в первом квартале 2023 года, стартовая цена — 33,7 миллиона рублей. Премьера внедорожника состоялась в сентябре 2022 года.

Автомобиль оснащен полным приводом с силовой электроустановкой и двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, который в сочетании с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода.

Около 70% поставщиков комплектующих для Aurus — российские компании. Это основные узлы, силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения.

Бренд Aurus был основан в 2013 году. Komendant — вторая модель в люксовой линейке Aurus, первой стал седан Senat, производства которого началось в мае прошлого года.