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Запущено производство российского внедорожника Aurus Komendant

Источник:
Aurus Russia
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Фото: © Aurus Russia

Серийное производство российского люксового внедорожника Aurus Komendant запустили на заводе в Елабуге, сообщает производитель. Новинка — один из самых крупных и тяжелых в мире премиальных автомобилей.

Коммерческие продажи Komendant начнутся в первом квартале 2023 года, стартовая цена — 33,7 миллиона рублей. Премьера внедорожника состоялась в сентябре 2022 года.

Автомобиль оснащен полным приводом с силовой электроустановкой и двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, который в сочетании с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода.

Около 70% поставщиков комплектующих для Aurus — российские компании. Это основные узлы, силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения.

Бренд Aurus был основан в 2013 году. Komendant — вторая модель в люксовой линейке Aurus, первой стал седан Senat, производства которого началось в мае прошлого года.

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Топ комментариев

c2h5oh76

реально мудро, нужно бегунам в другие страны, на лбу эту мудрость набивать

mosquito__2010

Мощная система ПВО для Украины - это просто колоссальные деньги, сотни миллиардов долларов. Это высокие...

c2h5oh76

тебе далеко до старых стрелочников сибнета, вот они умели выворачивать, ты просто в стиле сам дурак отвечаешь,...

sib_man9

кастрюлю поправь и свечку потуши, еще пригодится