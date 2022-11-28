Китай упростил россиянам правила выдачи виз

Китай упростил условия выдачи виз для россиян, вернув существовавшие до пандемии коронавируса правила, сообщил генконсул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян.

«Граждане России могут подать документы на получение экипажной, гостевой, рабочей, деловой, семейной и долгосрочной учебной визы. Требования к документам, в основном, вернулись к действующим до пандемии», — сказал дипломат.

После начала пандемии коронавируса Китай закрыл границы для иностранных туристов. В страну можно было въехать только по дипломатической, служебной или учебной визе.

Кроме этого, заявители на визу должны были предоставить результаты ПЦР-тестирования, также требовалось пройти вакцинацию от коронавируса.