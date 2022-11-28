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Россия переориентирует импорт и экспорт на новые рынки

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Международная торговля находится в кризисе, в таких условиях Россия переориентирует экспорт и импорт на новые рынки, заявил президент Владимир Путин.

«Особое внимание уделяется развитию совместной транспортно-логистической инфраструктуры, снятию ограничений, мешающих торговым и инвестиционным обменам», — сказал президент РФ на форуме межрегионального сотрудничества с Казахстаном.

Российский лидер отметил, что на фоне происходящих событий Россия в настоящее время реализует масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки.

Западные страны ввели санкции в отношении России на фоне спецоперации на Украине. В результате аналитики Института международных финансов спрогнозировали замедление темпов роста мировой экономики в 2023 году до 1,2%.

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c2h5oh76

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mosquito__2010

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c2h5oh76

тебе далеко до старых стрелочников сибнета, вот они умели выворачивать, ты просто в стиле сам дурак отвечаешь,...

sib_man9

кастрюлю поправь и свечку потуши, еще пригодится