Россия переориентирует импорт и экспорт на новые рынки

Международная торговля находится в кризисе, в таких условиях Россия переориентирует экспорт и импорт на новые рынки, заявил президент Владимир Путин.

«Особое внимание уделяется развитию совместной транспортно-логистической инфраструктуры, снятию ограничений, мешающих торговым и инвестиционным обменам», — сказал президент РФ на форуме межрегионального сотрудничества с Казахстаном.

Российский лидер отметил, что на фоне происходящих событий Россия в настоящее время реализует масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки.

Западные страны ввели санкции в отношении России на фоне спецоперации на Украине. В результате аналитики Института международных финансов спрогнозировали замедление темпов роста мировой экономики в 2023 году до 1,2%.