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«Королева квадов» Трусова пропустит прыжковый турнир

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова, прославившаяся четверными прыжками, не выступит на первом в истории чемпионате России по прыжкам.

О том, что 18-летняя Трусова не будет участвовать в прыжковом турнире, сообщается в официальном аккаунте спортсменки. Причина не называется.

Трусова первой в истории фигурного катания исполнил пять четверных прыжков на Олимпийских играх в Пекине. Также она стала первой, кто исполнил на соревнованиях под эгидой ISU четверные лутц, тулуп и флип. За это она заслужила прозвище «королева квадов».

Фигуристка в этом сезоне участвовала в двух этапах Гран-при России. Ее прыжковый контент пока сильно упрощен. Спортсменка пыталась исполнять в произвольной четверной лутц, но падала с него.

Чемпионат России по прыжкам пройдет в Санкт-Петербурге 3 и 4 декабря. Будут соревноваться команды Евгения Плющенко, Этери Тутберидзе и Алексея Мишина. Призовой фонд прыжкового турнира — 10 миллионов рублей. Как именно будут распределены призовые, пока неизвестно.

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c2h5oh76

реально мудро, нужно бегунам в другие страны, на лбу эту мудрость набивать

mosquito__2010

Мощная система ПВО для Украины - это просто колоссальные деньги, сотни миллиардов долларов. Это высокие...

c2h5oh76

тебе далеко до старых стрелочников сибнета, вот они умели выворачивать, ты просто в стиле сам дурак отвечаешь,...

sib_man9

кастрюлю поправь и свечку потуши, еще пригодится