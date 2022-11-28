«Королева квадов» Трусова пропустит прыжковый турнир

Серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова, прославившаяся четверными прыжками, не выступит на первом в истории чемпионате России по прыжкам.

О том, что 18-летняя Трусова не будет участвовать в прыжковом турнире, сообщается в официальном аккаунте спортсменки. Причина не называется.

Трусова первой в истории фигурного катания исполнил пять четверных прыжков на Олимпийских играх в Пекине. Также она стала первой, кто исполнил на соревнованиях под эгидой ISU четверные лутц, тулуп и флип. За это она заслужила прозвище «королева квадов».

Фигуристка в этом сезоне участвовала в двух этапах Гран-при России. Ее прыжковый контент пока сильно упрощен. Спортсменка пыталась исполнять в произвольной четверной лутц, но падала с него.

Чемпионат России по прыжкам пройдет в Санкт-Петербурге 3 и 4 декабря. Будут соревноваться команды Евгения Плющенко, Этери Тутберидзе и Алексея Мишина. Призовой фонд прыжкового турнира — 10 миллионов рублей. Как именно будут распределены призовые, пока неизвестно.