Песков рассказал о «феномене Путина»

Традиционно высокий уровень доверия граждан к президенту России объясняется «феноменом Владимира Путина», считает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Поддержка людей для Путина — это самое главное, поддержка людей и доверие людей. На этой широкой поддержке Путин всегда и основывает все свои решения и всю свою работу, он сам неоднократно об этом говорил», —приводит ТАСС слова Пескова.

Комментируя рейтинг доверия президенту, он отметил, что «это традиционно очень высокие показатели». «Это такой феномен Путина — высокий уровень доверия населения. Это говорит о том, что он работает эффективно, и главное, то, что он делает, действительно отвечает чаяниям людей», — заключил Песков.

По данным ВЦИОМ, на 25 ноября уровень доверия россиян составляет 78,7%.