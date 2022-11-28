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Песков рассказал о «феномене Путина»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Традиционно высокий уровень доверия граждан к президенту России объясняется «феноменом Владимира Путина», считает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. 

«Поддержка людей для Путина — это самое главное, поддержка людей и доверие людей. На этой широкой поддержке Путин всегда и основывает все свои решения и всю свою работу, он сам неоднократно об этом говорил», —приводит ТАСС слова Пескова.

Комментируя рейтинг доверия президенту, он отметил, что «это традиционно очень высокие показатели». «Это такой феномен Путина — высокий уровень доверия населения. Это говорит о том, что он работает эффективно, и главное, то, что он делает, действительно отвечает чаяниям людей», — заключил Песков.

По данным ВЦИОМ, на 25 ноября уровень доверия россиян составляет 78,7%.
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