Советник Зеленского назвал Крым «ловушкой для России»

Украинская армия готовится к операции в Крыму, заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в своем телеграм-канале. По его словам, после ее начала полуостров станет «ловушкой» для российских войск.

При этом никаких подробностей планируемой Киевом операции советник Зеленского не привел. Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов ранее прогнозировал, что уже в конце декабря ВСУ вернутся в Крым.

При этом западные эксперты считают, что попытка наступления Вооруженных сил Украины на Крым расстроит отношения между президентом страны Владимиром Зеленским и лидерами Евросоюза и США.

Власти Крыма неоднократно заявляли, что полуостров надежно защищен российскими войсками, и все попытки ВСУ организовать наступление на крымском направлении приведут к поражению украинской армии.