Глобальное автоудаление сообщений появится в Telegram

Телеграм-канал Beta Info обнаружил в бета-версии Telegram для macOS новую настройку приватности, позволяющую автоматически стереть все сообщения через заданный период времени.

После активации опции во всех новых переписках, группах и каналах будет действовать автоматическое удаление сообщений спустя промежуток времени, заданный в настройках. Старые посты, написанные до активации, затронуты не будут.

Фото: © Beta Info

Автоудаление сообщений уже давно применяется в Snapchat. Там пользователи должны намеренно сохранить пост, иначе он будет стерт через 24 часа или после просмотра, в зависимости от настроек.