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Глобальное автоудаление сообщений появится в Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Телеграм-канал Beta Info обнаружил в бета-версии Telegram для macOS новую настройку приватности, позволяющую автоматически стереть все сообщения через заданный период времени. 

После активации опции во всех новых переписках, группах и каналах будет действовать автоматическое удаление сообщений спустя промежуток времени, заданный в настройках. Старые посты, написанные до активации, затронуты не будут.

Фото: © Beta Info

Автоудаление сообщений уже давно применяется в Snapchat. Там пользователи должны намеренно сохранить пост, иначе он будет стерт через 24 часа или после просмотра, в зависимости от настроек.

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Топ комментариев

c2h5oh76

реально мудро, нужно бегунам в другие страны, на лбу эту мудрость набивать

mosquito__2010

Мощная система ПВО для Украины - это просто колоссальные деньги, сотни миллиардов долларов. Это высокие...

c2h5oh76

тебе далеко до старых стрелочников сибнета, вот они умели выворачивать, ты просто в стиле сам дурак отвечаешь,...

sib_man9

кастрюлю поправь и свечку потуши, еще пригодится