США обсудят поставку Киеву боеприпасов для ударов по России

Пентагон обсудит предложение американской компании Boeing по производству и передаче Украине дешевых высокоточных малогабаритных бомб наземного базирования (GLSDB). ВСУ могут получить такое оружие весной 2023 года.

GLSDB состоит из бомбы малого диаметра GBU-39 и ракетного двигателя M26. Разработка такого оружия ведется с 2019 года, пишет Reuters. Отмечается, это относительно дешевый тип вооружения благодаря недорогим и доступным компонентам.

Такие высокоточные боеприпасы позволят украинской армии наносить удары в глубине территории России, утверждают авторы статьи. Дальность действия GLSDB составляет примерно 150 километров.

Предложение Boeing поступило на фоне сокращения запасов вооружения у Пентагона. Ведомство признало, что американские арсеналы истощены из-за поставок военной помощи Украине. В результате снижаются поставки вооружения другим странам — например, Тайваню.