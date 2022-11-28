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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США обсудят поставку Киеву боеприпасов для ударов по России

Источник:
Reuters
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Фото: Wikimedia

Пентагон обсудит предложение американской компании Boeing по производству и передаче Украине дешевых высокоточных малогабаритных бомб наземного базирования (GLSDB). ВСУ могут получить такое оружие весной 2023 года.

GLSDB состоит из бомбы малого диаметра GBU-39 и ракетного двигателя M26. Разработка такого оружия ведется с 2019 года, пишет Reuters. Отмечается, это относительно дешевый тип вооружения благодаря недорогим и доступным компонентам.

Такие высокоточные боеприпасы позволят украинской армии наносить удары в глубине территории России, утверждают авторы статьи. Дальность действия GLSDB составляет примерно 150 километров.

Предложение Boeing поступило на фоне сокращения запасов вооружения у Пентагона. Ведомство признало, что американские арсеналы истощены из-за поставок военной помощи Украине. В результате снижаются поставки вооружения другим странам — например, Тайваню.

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