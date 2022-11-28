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«Яндекс» выпустил новую версию поиска

Источник:
Sibnet.ru
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«Яндекс» запустил новый движок поиска Y2. Его задача находить не только ответы на прямые запросы пользователя, но и помочь погрузиться в тему, перевод видео и стримов, детский аккаунт и поиск объектов.

Поиск получил раздел «Большие темы», он позволяет не просто найти страницы в интернете по запросу, но и погрузиться в аспекты искомого. Это помогает выбрать врача, смартфон или собрать ребенка в школу. 

Например, по запросу «терапевт» поисковик выдаст не только привычный результат, но и предоставит перечень специалистов поблизости, возможность отфильтровать их по ученой степени, ознакомиться с отзывами, рейтингом, адресами клиник и ценами. 

Темы помогают сравнивать товары. «Яндекс» анализирует цены и показывает самые выгодные предложения. Как и с услугами, ознакомиться с отзывами можно прямо на странице поиска.

Детские аккаунты «Яндекса» помогут отфильтровать выдачу и защищают ребёнка от неподходящего по возрасту контента, например, сайтов для взрослых или с нецензурной лексикой. 

Система распознает запросы от программистов и предоставляет более релевантные ответы на вопросы разработчиков и ML-специалистов. Проблема с поиском на экспертные темы стояла очень остро и «Яндекс» изменил алгоритмы поиска, обучил нейросеть-трансформер на основе работы с профессиональными IT-специалистами. 

В будущем такой подход будет использоваться при поиске информации для врачей, юристов, финансистов и других узкоспециализированных профессий. Специалисты «Яндекс» рассчитывают, что Y2 поможет лучше ориентироваться в интернете, не бояться за детей и лучше подходить к решению разнообразных задач.

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