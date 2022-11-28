Shaman выпустит кавер на гимн России

Певец Shaman (Ярослав Дронов) планирует записать гимн России в собственной аранжировке, ранее он уже несколько раз исполнял его на концертах и мероприятиях.

Shaman уже несколько раз исполнял гимн, последний раз он выступал на Красной площади в День народного единства. Тогда он вместе с президентом Владимиром Путиным спел гимн России, а видео за сутки набрало около миллиона просмотров.

«Я опубликовал видео в Сети, и за несколько часов оно взлетело в общих трендах. Когда официально выпущу в моей аранжировке? До конца года я это сделаю», — сказал музыкант каналу TVcenter.