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Shaman выпустит кавер на гимн России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © shaman_channel, t.me/shaman_channel

Певец Shaman (Ярослав Дронов) планирует записать гимн России в собственной аранжировке, ранее он уже несколько раз исполнял его на концертах и мероприятиях.

Shaman уже несколько раз исполнял гимн, последний раз он выступал на Красной площади в День народного единства. Тогда он вместе с президентом Владимиром Путиным спел гимн России, а видео за сутки набрало около миллиона просмотров.

«Я опубликовал видео в Сети, и за несколько часов оно взлетело в общих трендах. Когда официально выпущу в моей аранжировке? До конца года я это сделаю», — сказал музыкант каналу TVcenter.

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