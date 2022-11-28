Эксперт подсказал способы сэкономить память смартфона

Специалист Yota по телекоммуникациям Григорий Лысенко рассказал Sputnik о простых способах экономии места в памяти смартфона.

Лысенко рекомендует не удалять и не перемещать данные из системного раздела, а обратить внимание на самые большие файлы в памяти. Найти их можно с помощью настроек смартфона.

«Чтобы узнать, какие файлы и программы занимают больше всего места, можно зайти в настройки смартфона и отфильтровать по размеру приложения, фото, видео и так далее. Так вы увидите, какие файлы весят больше всего», — сообщил Лысенко.

Он отметил, что нужно правильно выбирать формат изображений и видеофайлов: чем выше разрешение и лучше качество фотографий, тем больше их объем и тем больше места они занимают. Любителям просмотра фильмов на смартфоне Лысенко порекомендовал остановиться на разрешении 720p, этого, по его мнению, достаточно для комфортного просмотра.

Как выбрать SDкарту для смартфона

Разгрузить смартфон поможет карта памяти, если нет возможности ее установить, то рекомендуется настроить синхронизацию с облачным хранилищем. Эксперт напомнил о необходимости регулярно чистить кэш приложений и браузера, это можно делать вручную или использовать программы-клинеры.