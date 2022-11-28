НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Эксперт подсказал способы сэкономить память смартфона

Источник:
Sibnet.ru
358 0
Смартфон с запущенным сериалом
Фото: © shri / Unsplash License

Специалист Yota по телекоммуникациям Григорий Лысенко рассказал Sputnik о простых способах экономии места в памяти смартфона. 

Лысенко рекомендует не удалять и не перемещать данные из системного раздела, а обратить внимание на самые большие файлы в памяти. Найти их можно с помощью настроек смартфона.

«Чтобы узнать, какие файлы и программы занимают больше всего места, можно зайти в настройки смартфона и отфильтровать по размеру приложения, фото, видео и так далее. Так вы увидите, какие файлы весят больше всего», — сообщил Лысенко.

Он отметил, что нужно правильно выбирать формат изображений и видеофайлов: чем выше разрешение и лучше качество фотографий, тем больше их объем и тем больше места они занимают. Любителям просмотра фильмов на смартфоне Лысенко порекомендовал остановиться на разрешении 720p, этого, по его мнению, достаточно для комфортного просмотра.

Как выбрать SDкарту для смартфона

Разгрузить смартфон поможет карта памяти, если нет возможности ее установить, то рекомендуется настроить синхронизацию с облачным хранилищем. Эксперт напомнил о необходимости регулярно чистить кэш приложений и браузера, это можно делать вручную или использовать программы-клинеры.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Ученые описали особенности зависимости от смартфонов
Запчасти Xiaomi исчезли в России
Переход России на свою мобильную ОС обойдется в полтриллиона рублей
Российские магазины закроют бренд‑зоны Apple
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
09.11.22, 01:38
3146
0
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
Пользователи iOS 16 лишились возможности форматировать текст в Telegram привычным способом, но могут это делать с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
5237
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
10065
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
15731
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
13602
0
Как выбрать
HDD, SSD, SSHD: какой жесткий диск выбрать?
20.10.22, 16:17
5840
6
Чем защитить экран смартфона
Защитить экран нужно от царапин и ударов. Для этого есть несколько способов дополнить базовое покрытие дисплея
19.09.22, 20:31
5038
0
Какие смартфоны стоит купить в августе
Год уже порадовал большим количеством новинок, большинство из них уже доступны к покупке в магазинах или на AliExpress
09.08.22, 12:51
11354
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
19211
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
17716
2
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Один из лидеров покинул шоу «Звезды в Африке 3»
Эксперт рассказала о «чудовищном обнищании» жителей России
Дешевое лекарство от паразитов повысило эффективность лечения рака
США поразились находчивости украинских военных
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

c2h5oh76

реально мудро, нужно бегунам в другие страны, на лбу эту мудрость набивать

mosquito__2010

Мощная система ПВО для Украины - это просто колоссальные деньги, сотни миллиардов долларов. Это высокие...

c2h5oh76

тебе далеко до старых стрелочников сибнета, вот они умели выворачивать, ты просто в стиле сам дурак отвечаешь,...

sib_man9

кастрюлю поправь и свечку потуши, еще пригодится