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Политолог спрогнозировал тяжелые времена в 2023 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Политолог, эксперт Фонда Карнеги Андрей Колесников не увидел оптимистического сценария жизни в России в 2023 году, потому что «здоровье Путина нормальное», но, возможно, власти придумают выход из ситуации с Украиной.

«Я не вижу оптимистического варианта, потому что люди из власти не собираются уходить. Здоровье Путина, судя по всему, нормальное, по возрасту. Он не исчезнет сам собой, не раствориться в воздухе, не выйдет на балкон и не скажет: "Ребята, я ошибался», давайте учредим демократию"», — сказал Колесников в интервью Марианне Минскер в программе «Вы держитесь» на телеканале RTVI.

По его мнению, даже если в Кремле хотят завершения специальной военной операции на Украине, то пока не понимают, как уйти, чтобы лицо не потерять. Политолог считает, что в любом случае не будет падения рейтингов Путина.

«Большинство населения скажут: у нас гениальный президент, мы добились целей СВО, какими бы они ни были, у нас все хорошо, мы расширили границы», — отметил Колесников.

Эксперт отметил, что пока не представляет, как возможно полное замирение с Украиной и Западом и как можно заморозить конфликт так, чтобы он не размораживался, чтобы не было диверсий с обеих сторон и приграничных обстрелов.

«У нас политика очень сильно персонифицирована. Казалось бы, после Сталина работали все те же люди, что и при нем, но началась либерализация. Но для этого Сталину нужно было уйти. С учетом персонификации политики мы обречены на очень тяжелые времена», — высказался Колесников.

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