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Глава Шерегеша обварился кипятком и попал в реанимацию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Шерегешского городского поселения

Глава поселка Шерегеш Вадим Швайгерт попал в реанимацию с ожогами после аварии в местной администрации, сообщила пресс-служба администрации Таштагольского района Кемеровской области.

Трубу системы отопления прорвало в кабинете МФЦ, который находится в помещении администрации поселка. На место вызвали главу и аварийную бригаду.

Швайгерт открыл дверь в помещение и получил ожоги. Его отвезли в реанимацию, сейчас чиновник получает специализированную медицинскую помощь.

В минувшее воскресенье в Шерегеше произошел сбой в подаче электроэнергии. Из-за аварии на подстанции в 70 частных и гостевых домах пропало электричество. На данный момент ЧП устранено.

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ЧП #Происшествия #Кузбасс
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