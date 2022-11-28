Фото: © администрация Шерегешского городского поселения
Глава поселка Шерегеш Вадим Швайгерт попал в реанимацию с ожогами после аварии в местной администрации, сообщила пресс-служба администрации Таштагольского района Кемеровской области.
Трубу системы отопления прорвало в кабинете МФЦ, который находится в помещении администрации поселка. На место вызвали главу и аварийную бригаду.
Швайгерт открыл дверь в помещение и получил ожоги. Его отвезли в реанимацию, сейчас чиновник получает специализированную медицинскую помощь.
В минувшее воскресенье в Шерегеше произошел сбой в подаче электроэнергии. Из-за аварии на подстанции в 70 частных и гостевых домах пропало электричество. На данный момент ЧП устранено.
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