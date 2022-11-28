Мороз задержится в Новосибирске

Морозная погода без осадков задержится в Новосибирской области на неделе. Но сильные морозы постепенно начнут отступать, температура начнет незначительно повышаться, сообщила Sibnet.ru представитель Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Почти не меняется ситуация. В ближайшие три дня преимущественно без осадков, и температура будет повышаться слабо — на градус от суток к суткам», — прокомментировала представитель ведомства.

Так, в ночь вторник, 29 ноября, столбик термометра опустится до 29 градусов мороза, а местами до 36-и. Днем в большинстве районов ожидается до 17-22 градусов ниже ноля. Но 1 декабря все же потеплеет, пусть и не сильно. Температура днем ожидается в пределах 16-21 градуса.

В конце ноября в ряде регионов Сибири температурный фон опустился на 14-16 градусов ниже нормы, в том числе в Омской, Томской, Новосибирской областях, а также в Алтайском крае, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.