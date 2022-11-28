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Хакеры взломали самую крупную наркоплощадку в российском даркнете

Источник:
Sibnet.ru
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Хакер с ноутбуком
Фото: © Towfiqu barbhuiya / Unsplash License

Хакерская группировка Killnet взломала самую крупную теневую площадку по продаже наркотиков Black Sprut. В их руках оказались данные всех покупателей, продавцов и координаты мест хранения.

В заявлении в телеграм-канале Killnet говорится, что хакеры заполучили не только данные клиентов и продавцов, но и фото «закладок» с их координатами, логи, записи чатов клиентов под наркотическим опьянением и много другой информации. 

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Несмотря на наличие доступа к счетам, средства на них взломщики не трогают, так как не считают себя ворами.

Полный дамп данных Black Sprut выставили на продажу за 250 тысяч долларов, вырученные средства хакеры планируют направить на помощь жителям Донбасса. Если его никто не купит в течение суток, то все данные продавцов и покупателей обещали выложить в свободный доступ.

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Топ комментариев

c2h5oh76

реально мудро, нужно бегунам в другие страны, на лбу эту мудрость набивать

mosquito__2010

Сообразили что Украине вилы наконец то. Страшно понятно конечно, но придётся принять очередную проигранную...

GammiPluh

Разного рода предатели и отказники всегда думают что им где то рады будут в другом месте, но нет...

Snikolas

Во повылазили укропитеки прозападные))), запомните Великая Россия НЕПОБЕДИМА!!! и да американский историк...