Хакеры взломали самую крупную наркоплощадку в российском даркнете

Хакерская группировка Killnet взломала самую крупную теневую площадку по продаже наркотиков Black Sprut. В их руках оказались данные всех покупателей, продавцов и координаты мест хранения.

В заявлении в телеграм-канале Killnet говорится, что хакеры заполучили не только данные клиентов и продавцов, но и фото «закладок» с их координатами, логи, записи чатов клиентов под наркотическим опьянением и много другой информации.

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Несмотря на наличие доступа к счетам, средства на них взломщики не трогают, так как не считают себя ворами.

Полный дамп данных Black Sprut выставили на продажу за 250 тысяч долларов, вырученные средства хакеры планируют направить на помощь жителям Донбасса. Если его никто не купит в течение суток, то все данные продавцов и покупателей обещали выложить в свободный доступ.