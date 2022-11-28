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Власти прокомментировали разговоры о планах России покинуть ЗАЭС

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба «Росатом»

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) остается под контролем России, заявили в администрации города Энергодара, где расположена станция.

«СМИ активно распространяют фейки о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и оставление ЗАЭС. Данная информация не соответствует действительности», — приводит «Интерфакс» заявление администрации города.

В качестве доказательства в администрации привели заявление о планах по созданию резервного источника энергоснабжения для Запорожской АЭС. На прошлой неделе также началась работа по переводу двух энергоблоков в режим горячего останова для подачи тепла жителям Энергодара.

В плановом порядке идет перевод персонала под юрисдикцию российской эксплуатирующей организации, работники оформляют паспорта граждан России.

«Персонал получает зарплатные карты "Промсвязьбанка" и соответственно зарплату, которая выше, чем в их предыдущих договорах с НАЭК (украинский "Энергоатом")», — говорится в сообщении.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. В последнее время работали два из них, но только на подачу тепла для Энергодара.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

c2h5oh76

реально мудро, нужно бегунам в другие страны, на лбу эту мудрость набивать

mosquito__2010

Сообразили что Украине вилы наконец то. Страшно понятно конечно, но придётся принять очередную проигранную...

GammiPluh

Разного рода предатели и отказники всегда думают что им где то рады будут в другом месте, но нет...

Snikolas

Во повылазили укропитеки прозападные))), запомните Великая Россия НЕПОБЕДИМА!!! и да американский историк...