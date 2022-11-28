Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) остается под контролем России, заявили в администрации города Энергодара, где расположена станция.

«СМИ активно распространяют фейки о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и оставление ЗАЭС. Данная информация не соответствует действительности», — приводит «Интерфакс» заявление администрации города.

В качестве доказательства в администрации привели заявление о планах по созданию резервного источника энергоснабжения для Запорожской АЭС. На прошлой неделе также началась работа по переводу двух энергоблоков в режим горячего останова для подачи тепла жителям Энергодара.

В плановом порядке идет перевод персонала под юрисдикцию российской эксплуатирующей организации, работники оформляют паспорта граждан России.

«Персонал получает зарплатные карты "Промсвязьбанка" и соответственно зарплату, которая выше, чем в их предыдущих договорах с НАЭК (украинский "Энергоатом")», — говорится в сообщении.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. В последнее время работали два из них, но только на подачу тепла для Энергодара.