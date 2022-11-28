Музыкальный фильм про «Иванушек International» снимут в 2023 году

Фильм про группу «Иванушки International» будет художественным и музыкальным, съемки проекта начнутся в 2023 году и пройдет экспертизу в Фонде кино.

«Сейчас мы находимся в стадии "сборки" проекта. Сценарий у нас уже есть, осталось только поработать над некоторыми диалогами», — рассказал продюсер картины Дмитрий Пристансков ТАСС.

Известно, что в проекте примут участие сами музыканты. Также получено предварительное согласие на использование хитов «Иванушек» от создателя коллектива продюсера Игоря Матвиенко.

По планам съемки начнутся летом 2023 года. Они пройдут в Краснодарском крае по маршруту Геленджик, Анапа, Сочи.

«Если получится, хотелось бы показать фильм в кинотеатрах уже на следующие новогодние праздники», — сказал продюсер.