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Музыкальный фильм про «Иванушек International» снимут в 2023 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ivanushki_fan, t.me/ivanushki_fan

Фильм про группу «Иванушки International» будет художественным и музыкальным, съемки проекта начнутся в 2023 году и пройдет экспертизу в Фонде кино.

«Сейчас мы находимся в стадии "сборки" проекта. Сценарий у нас уже есть, осталось только поработать над некоторыми диалогами», — рассказал продюсер картины Дмитрий Пристансков ТАСС.

Известно, что в проекте примут участие сами музыканты. Также получено предварительное согласие на использование хитов «Иванушек» от создателя коллектива продюсера Игоря Матвиенко.

По планам съемки начнутся летом 2023 года. Они пройдут в Краснодарском крае по маршруту Геленджик, Анапа, Сочи.

«Если получится, хотелось бы показать фильм в кинотеатрах уже на следующие новогодние праздники», — сказал продюсер.

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