Стройку четвертого моста в Новосибирске показали с высоты. ВИДЕО

Строительство четвертого моста чрез Обь в Новосибирске сняли с высоты — видео опубликовала компания «ВИС».

В ролике показаны сам мост через реку, развязка на правом берегу с пилонами и левобережные площади Труда и Энергетиков. В описании к видео утверждается, что все работы идут по графику.

В ноябре мостостроители завершили установку в проектное положение верхней перемычки пилона. Конструкция общим весом около 160 тонн в несколько этапов была поднята на высоту 67,6 метра над уровнем земли и смонтирована в проектное положение.

Четвертый мост через Обь в Новосибирске, получивший название «Центральный», соединит улицу Ипподромскую на правом берегу с улицей Станционной на левом. Стоимость строительства оценивается в 43,5 миллиарда рублей. Мост должны были открыть к декабрю 2022 года, сейчас срок — до декабря 2023 года.