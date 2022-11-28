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Стройку четвертого моста в Новосибирске показали с высоты. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Строительство четвертого моста чрез Обь в Новосибирске сняли с высоты — видео опубликовала компания «ВИС».

В ролике показаны сам мост через реку, развязка на правом берегу с пилонами и левобережные площади Труда и Энергетиков. В описании к видео утверждается, что все работы идут по графику.

В ноябре мостостроители завершили установку в проектное положение верхней перемычки пилона. Конструкция общим весом около 160 тонн в несколько этапов была поднята на высоту 67,6 метра над уровнем земли и смонтирована в проектное положение.

Четвертый мост через Обь в Новосибирске, получивший название «Центральный», соединит улицу Ипподромскую на правом берегу с улицей Станционной на левом. Стоимость строительства оценивается в 43,5 миллиарда рублей. Мост должны были открыть к декабрю 2022 года, сейчас срок — до декабря 2023 года.

Тема: Четвертый мост в Новосибирске
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Экономика #Транспорт и дороги #Новосибирск
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c2h5oh76

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mosquito__2010

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GammiPluh

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Snikolas

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