Премьера новых серий детектива «Тайны Следствия» с Анной Ковальчук состоится на канале «Россия» в понедельник, 28 ноября, сообщила пресс-служба телеканала.

В новом сезоне «Тайн следствий» зрителей ждет развязка непростой жизненной ситуации, в которой оказалась не только Мария Швецова, но и ее близкие люди.

Швецова понимает, что в личной жизни слишком часто рубила с плеча, и ей предстоит «работа над ошибками». Кого она решит вернуть — бывшего мужа Дмитрия Луганского (Мирослав Малич) или несостоявшегося жениха, опера Платонова (Алексей Комашко) — остается интригой.

Личные проблемы не будут отвлекать героиню от любимой работы. Вместе с полковником Ковиным (Вячеслав Захаров) и верными друзьями – Курочкиным (Александр Новиков) и Кораблевым (Игорь Николаев) она продолжает погоню за преступниками. Впереди – новые тайны и новые неожиданные повороты следствия.

Среди расследований — загадочное убийство хозяйки загородного дома, трагическая гибель студентки, шокирующая расправа над влюбленной парой, покушение на жизнь (возможно из мести) сотрудника судебного архива.

Премьера новых серий детективного сериала «Тайны следствия» состоится с 28 ноября в 21:20 на телеканале «Россия».