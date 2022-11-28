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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Китайские авто заменили Ford Transit

Источник:
Sibnet.ru
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Российская компания «Соллерс», выпускавшая Ford Transit, начала производить собственные легкие коммерческие автомобили, в которых эксперты увидели китайские модели JAC.

Новые российские продукты получили имена «Атлант» и «Арго», сообщила пресс-служба компании. Они призваны заменить ушедший из страны Ford Transit и закрыть все потребности бизнеса в легких коммерческих перевозках.

Полукапотный «Соллерс Атлант» полной массой от 2,5 до 4,2 тонны будет оснащен дизельным двигателем мощностью 139 лошадиных сил. В гамму моторов также войдет силовая установка экологического класса Евро 5 на 150 лошадиных сил. Завод пообещал широкий выбор модификаций и доступную цену.

«Соллерс Арго» — компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок, полная масса которого составляет от 2,5 до 3,5 тонны. Предлагается на выбор с дизельным двигателем мощностью 130 лошадиных сил либо с бензиновым двигателем 147 лошадиных сил Евро 5.

В моделях угадываются китайские JAC Sunray и JAC N35. «Имя партнера официально не называют, поскольку китайские компании крайне осторожно работают на российском рынке, чтобы не попасть под вторичные санкции. Например, главный акционер того же JAC — концерн Volkswagen и рисковать никто не хочет», — прокомментировал Autonews автоэксперт Игорь Моржаретто.

Тема: Русские машины
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Авто #Автопром #Авторынок
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Топ комментариев

c2h5oh76

реально мудро, нужно бегунам в другие страны, на лбу эту мудрость набивать

mosquito__2010

Сообразили что Украине вилы наконец то. Страшно понятно конечно, но придётся принять очередную проигранную...

GammiPluh

Разного рода предатели и отказники всегда думают что им где то рады будут в другом месте, но нет...

Snikolas

Во повылазили укропитеки прозападные))), запомните Великая Россия НЕПОБЕДИМА!!! и да американский историк...