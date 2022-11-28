Дома в Новокузнецке пометили табличками об укрытиях

Фото: © МБУ «Управление по защите населения и территории Новокузнецка»

Таблички о расположении укрытий появились на более чем 3 тысячах домов в Новокузнецке, сообщило муниципальное учреждение «Управление по защите населения и территории».

Простейшие укрытия расположены большей частью в подвальных помещениях жилых домов, административных зданий, в подземных пешеходных переходах, тоннелях, гаражах и парковках.

Население может использовать их от воздействия ударной волны и обломков зданий (при применении оружия массового поражения и ведении боевых действий), от воздействия светового излучения и при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (ураганы, смерчи, и т.п.).

Новокузнецк — крупный промышленный центр, и его предприятия продолжат работать в «особый период», отмечается в сообщении. Для этого на территории заводов предусмотрены убежища.

А основным способом защиты населения будет заблаговременная эвакуация в загородную зону через сборные эвакуационные пункты.