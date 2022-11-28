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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байдена обвинили в затягивании конфликта на Украине

Источник:
ТАСС
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Президент США Джо Байден намеренно затягивает конфликт на Украине, чтобы поднять цены на энергоносители для получения выгоды, считает ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Американские власти продвигают два «безумных политических курса»: поддержку конфликта на Украине и борьбу с глобальным потеплением. «Они оба были разработаны, чтобы увеличить энергетические издержки, дать больше рычагов для контроля людям, находящимся у власти, и обогатить их доноров», — цитирует ТАСС Карлсона.

По его мнению, подобная политика Байдена и его администрации приведет к обнищанию американского населения. «Мы уже выдели, что высокие цены на энергию разрушают нашу экономику быстрее чем ковидные локдауны. Люди обнищают, а некоторые умрут. Это не предположение», — отметил ведущий.

Для спасения рядовых американцев Байден и его администрация должны добиться урегулирования ситуации на Украине, уверен ведущий. «Это помогло бы миру и нашему среднему классу», — отметил Карлсон.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

Andrei Bezd

Тем более кто эту шнягу там слушать будет

c2h5oh76

реально мудро, нужно бегунам в другие страны, на лбу эту мудрость набивать

GammiPluh

Разного рода предатели и отказники всегда думают что им где то рады будут в другом месте, но нет...

mosquito__2010

Сообразили что Украине вилы наконец то. Страшно понятно конечно, но придётся принять очередную проигранную...