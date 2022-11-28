Байдена обвинили в затягивании конфликта на Украине

Президент США Джо Байден намеренно затягивает конфликт на Украине, чтобы поднять цены на энергоносители для получения выгоды, считает ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Американские власти продвигают два «безумных политических курса»: поддержку конфликта на Украине и борьбу с глобальным потеплением. «Они оба были разработаны, чтобы увеличить энергетические издержки, дать больше рычагов для контроля людям, находящимся у власти, и обогатить их доноров», — цитирует ТАСС Карлсона.

По его мнению, подобная политика Байдена и его администрации приведет к обнищанию американского населения. «Мы уже выдели, что высокие цены на энергию разрушают нашу экономику быстрее чем ковидные локдауны. Люди обнищают, а некоторые умрут. Это не предположение», — отметил ведущий.

Для спасения рядовых американцев Байден и его администрация должны добиться урегулирования ситуации на Украине, уверен ведущий. «Это помогло бы миру и нашему среднему классу», — отметил Карлсон.