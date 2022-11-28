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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украине предрекли погружение в тотальную темноту

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: lazerCam / Public Domain Mark

Украина через несколько недель погрузится в полную темноту, если Запад не поможет развернуть на территории страны мощную систему ПВО, заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер.

«В течение нескольких месяцев мы твердили себе, что российские ВВС почти никогда не летают на задания, а у ракет очень низкая вероятность поражения. Но теперь реальность настигла нас», — сказал эксперт в интервью ZDF.

Военный отметил, что критически важная инфраструктура Украины может не выдержать следующего ракетного удара со стороны российской армии. При этом треть украинских систем ПВО уже уничтожены.

По словам аналитика, защищать инфраструктуру практически невозможно из-за огромных размеров страны и множества уязвимых объектов. Перелом возможен только при резком наращивании количества вооружений, подчеркнул Райснер.

Российские военные наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины 10 октября. Это стало ответом на подрыв Крымского моста, за которым стояли украинские спецслужбы.

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