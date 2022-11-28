Ростелеком запустил самый северный интернет

Компания Ростелеком запустила оптическую магистральную линию связи до самого северного района Якутии. Высокоскоростной интернет с безлимитными тарифными планами появился в селе Саскылах.

Строительство новой линии связи велось из якутского села Жилинда, подключенного к оптике в декабре 2021 года. Общая протяженность магистрали «Оленек — Саскылах» составила 311 километров, сообщается на сайте компании.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что российская Арктика долгие годы была отрезана от мирового интернета. Однако теперь ситуация меняется и скоро высокоскоростная Сеть будет доступна практически на побережье Северного Ледовитого океана.

Жителям Саскылаха теперь доступны безлимитные тарифы со скоростью до 70 Мбит/с. К оптическим сетям подключили все социально значимые объекты. На сегодня в арктических районах Якутии проложено уже более тысячи километров оптики.