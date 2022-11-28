Определились чемпионы танкового турнира «Игровой зачет»

Финал турнира «Игровой зачет» состоялся в минувшие выходные в игре «Мир танков».

В схватке за титул сошлись четыре команды — SOLNCE, RAMBO TEAM, ENEMY, 50 KG. Победу в решающей схватке одержала SOLNCE, выигравшая у ENEMY со счетом 7:2.

Чемпион получил в 1,5 миллиона рублей, мониторы LG UltraGear 27GP750 для каждого игрока, игровое золото и кубок турнира «Игровой зачет». Обладатель второго места — 350 тысяч рублей, гарнитуры и внутриигровое золото.

Все игроки, которые полностью выполнили вторую цепочку задач «Игрового зачета», стали участниками розыгрыша призов. Самые везучие танкисты получили мощные видеокарты.

При этом абоненты тарифа «Игровой» от Ростелекома, выполнившие все задачи во второй цепочке, стали участниками сразу двух розыгрышей: общего розыгрыша и розыгрыша среди абонентов тарифа «Игровой».