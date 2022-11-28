Сатурна разоблачили в шоу «Маска. Танцы»

Зрители впервые отправили в номинацию на выбывание четырех участников. Снять маску пришлось Сатурну, которого члены жюри сумели рассекретить.

До восьмого выпуска дошли восемь участников, они поделились на пары и сразились в баттлах. В номинацию попали Сатурн, Зебра, Черный Лебедь и Лягушка.

В финальном голосовании зрители спасли Зебру. Члены жюри сначала проголосовали за того, кто из тройки должен остаться в проекте. Голоса разделились, но большинство выбрали Лягушку.

Затем судьям предстояло выбрать участника, который снимет маску. Тимур Родригес захотел разоблачить Сатурна, Мария Горбань назвала Черного Лебедя, Клава Кока тоже Черного лебедя, а Егор Дружинин — Сатурна. Решающим был голос Сергея Светлакова, он вынес вердикт — маску снимет Сатурн.

Предполагая, кто скрывается за маской Сатурна. Судьи хором выкрикнули имя Мити Фомина и оказались правы. «Клава меня вычислила по смеху, и мне так приятно, что меня узнают именно по смеху», — сказал Фомин.

В предыдущих выпусках «Маски. Танцы» разоблачили Гадюку (Анна Семенович), Сову (Анастасия Волочкова) и Попкорна (Шура) и Дискошара (Розя Сябитова), Снежного Барса (Александр Белькович), Божью коровку (Анна Седокова).

В проекте остались семь участников: Зебра, Щетка, Свекла, Пугало, Морской Конек, Черный Лебедь и Лягушка.