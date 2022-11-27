«Красная» команда смогла победить «синюю», при этом шоу покинул основной претендент на победу «Звезды в Африке 3».

В команде «красных» во главе с Олегом Верещагиным осталось четыре участника, а в команде «синих» только Антон Филипенко и победитель первого сезона шоу «Звезды в Африке» Вячеслав Малафеев.

Верещагин придумал хитрую схему, чтобы проголосовать сразу за двух соперников из другой команды и отправить их на испытание. Но Филипенко смог получить иммунитет.

«Красные» вынуждено проголосовали за Малафеева. А «синие» выбрали в соперники актера Владимира Сычева. Он уже победил в испытании на вылет троих. Неожиданно он одолел и Малафеева. Так один из главных претендентов на победу Малафеев покинул шоу.

Филипенко остался один в команде, и он должен будет перейти к «красным». противостояние команд закончилось.

Осталось всего пять участников. Финал шоу «Звезды в Африке 3» состоится через месяц, и теперь участники будут голосовать против друг друга.