Российская армия уничтожила на территории Донецкой Народной Республики около 100 иностранных наемников, воевавших на стороне Украины, сообщает Минобороны России.

«В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого "иностранного легиона" уничтожены до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники», — говорится в сообщении.

Минобороны сообщило также о боевых действиях на разных участках фронта. Так, на Купянском направлении российская артиллерия предотвратила атаку противника в районе села Новоселовское в ЛНР. Тем уничтожено до 30 украинских военнослужащих и два пикапа.

На Краснолиманском направлении ВСУ пытались атаковать в районе Коломыйчихи и Площанки. Украинские подразделения были рассеяны и отброшены на исходные позиции, их потери составили свыше 50 человек, три боевые бронированные машины и четыре спецавтомобиля.

На Донецком направлении российские войска отразили контратаки в районах Соледара, Опытного, Курдюмовки и Майорска. Там потери украинской армии составили порядка 70 военнослужащих, два танка, две бронемашины и пять пикапов.

На Южно-Донецком направлении, в районах Новомихайловки, Павловки и Шевченко в ДНР, артиллерия и штурмовые группы отразили все атаки противника, отбросив его на исходные позиции. Там ВСУ потеряли около 60 человек, одну БМП и две бронемашины, два МТ-ЛБ и пять автомобилей.