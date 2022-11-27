Диетолог перечислила лучшие напитки в морозы

Некоторые напитки могут принести пользу организму в зимнее время, рассказала врач-диетолог Ирина Писарева.

Большую популярность в зимнее время набирает куркума-латте. В составе напитка, помимо упомянутой пряности, есть кардамон и черный перец. Пить его надо горячим, а молоко лучше использовать растительное — оно сделает напиток еще более насыщенным, посоветовала врач.

Полезно пить в холодное время и отвар шиповника — этот напиток является мощным антиоксидантом. «Он содержит минералы, помогающие в профилактике различных заболеваний сердечно-сосудистой системы и артрита, помогает снижать уровень сахара в крови. Отвар шиповника нужно заваривать заранее, обычно на ночь», — приводит RT слова Писаревой.

Актуален такой напиток будет и для детей, отметила диетолог. По ее словам, все эти «зимние» напитки содержат полезные ингредиенты и в холодное время году будут укреплять иммунитет, а значит уменьшать число заболеваний.

Тем, кто предпочитает травяные чаи, врач советует добавлять в них сублимированные ягоды — в них сохраняются все витамины и микроэлементы.