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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Ракетный удар по Украине остановил железнодорожное движение

Источник:
ТАСС
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Российский ракетный удар по Кривому Рогу на Украине остановил железнодорожное движение, сообщил глава местной военной администрации Евгений Ситниченко.

«Попадание было на территории Криворожского района, Лозоватская община, по железнодорожной инфраструктуре. Было два попадания ракетами, типы ракет устанавливаются», — цитирует ТАСС Ситниченко.

По его словам, ракетный удар привел к значительным разрушениям, «возможности передвижения по железной дороге сейчас нет».

В воскресенье утром в четырех областях Украины, в том числе Днепропетровской, объявлена воздушная тревога.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты
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Топ комментариев

Andrei Bezd

Тем более кто эту шнягу там слушать будет

Alhazred

Да-да, дадут. Блаженны верущие... Ты то скольким мобикам уже наподдал?)))

mosquito__2010

Госпожа Зеленская ( жена президента Зеленского ) говорит : мы так еще 2 - 3 года точно продержимся. Украинская...

mosquito__2010

Сообразили что Украине вилы наконец то. Страшно понятно конечно, но придётся принять очередную проигранную...