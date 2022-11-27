Ракетный удар по Украине остановил железнодорожное движение

Российский ракетный удар по Кривому Рогу на Украине остановил железнодорожное движение, сообщил глава местной военной администрации Евгений Ситниченко.

«Попадание было на территории Криворожского района, Лозоватская община, по железнодорожной инфраструктуре. Было два попадания ракетами, типы ракет устанавливаются», — цитирует ТАСС Ситниченко.

По его словам, ракетный удар привел к значительным разрушениям, «возможности передвижения по железной дороге сейчас нет».

В воскресенье утром в четырех областях Украины, в том числе Днепропетровской, объявлена воздушная тревога.