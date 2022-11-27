Спрос на товары к Новому году вырос более чем в пять раз

Спрос на новогодние товары в ноябре 2022 года вырос более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные исследования ретейлеров.

«По России спрос на новогодние товары за год вырос на 449%. Больше всего такой продукции покупают в Москве (+365%), Челябинске (+300%), Нижнем Новгороде (+133%), а также Новосибирске (+67%)», — приводит РИА Новости данные компании «ВсеИнструменты.ру»

Жители страны активней всего раскупают подвесные елочные украшения, новогодние шары, светодиодные звезды, камины, фонари и фигурки, свечи, украшение «дождик», еловые венки, искусственные ели, серпантин, а также деревянные фигурки с подсветкой.

«В прошлом году наши аналитики не отмечали такого ажиотажа на товары для Нового года в ноябре. Для многих людей этот год стал достаточно эмоционально напряженным», — подчеркнули в компании.