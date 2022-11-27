Американский историк указал на главное преступление Запада

США и Европа не имеют права критиковать Россию после того, как совершили «главное преступление» века, вторгшись в Ирак и Ливию, заявил американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский.

«США напали на Ливию и уничтожили ее, причем сделали они это вместе с Францией и Великобританией», — сказал Хомский в интервью испанской газете El Mundo.

Он подчеркнул, что своими действиями западные союзники нарушили Устав ООН.

«Не забывайте, что именно Великобритания и Франция стояли во главе сил, разрушивших Ливию, а Великобритания участвовала в самом страшном преступлении века — во вторжении и оккупации Ирака», — отметил Хомский.