Американский историк указал на главное преступление Запада

США и Европа не имеют права критиковать Россию после того, как совершили «главное преступление» века, вторгшись в Ирак и Ливию, заявил американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский.
«США напали на Ливию и уничтожили ее, причем сделали они это вместе с Францией и Великобританией», — сказал Хомский в интервью испанской газете El Mundo.
Он подчеркнул, что своими действиями западные союзники нарушили Устав ООН.
«Не забывайте, что именно Великобритания и Франция стояли во главе сил, разрушивших Ливию, а Великобритания участвовала в самом страшном преступлении века — во вторжении и оккупации Ирака», — отметил Хомский.
pepelmetal"украинские власти уже начали уголовное расследование" смешно звучит!
Andrei BezdТем более кто эту шнягу там слушать будет
AlhazredДа-да, дадут. Блаженны верущие... Ты то скольким мобикам уже наподдал?)))
mosquito__2010Госпожа Зеленская ( жена президента Зеленского ) говорит : мы так еще 2 - 3 года точно продержимся. Украинская...