Госдума запретит суррогатное материнство для иностранцев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в начале декабря будет принято решение о запрете иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства.

Торговля детьми недопустима, подчеркнул он, напомнив, что за последние несколько лет за рубеж вывезли 45 тысяч младенцев, рожденных таким способом, написал Володин в своем телеграм-канале. «Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в два миллиарда евро», — добавил он.

По его словам, такие дети нередко становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, или попадают в однополые пары.

В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий иностранцам и лицам без гражданства использовать институт суррогатного материнства в России.

Согласно документу, обращаться к услугам суррогатных матерей смогут только россияне, состоящие в браке, или одинокие женщины — гражданки России, которые по медицинским показаниям не иметь своих детей.