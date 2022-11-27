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Госдума запретит суррогатное материнство для иностранцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в начале декабря будет принято решение о запрете иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства.

Торговля детьми недопустима, подчеркнул он, напомнив, что за последние несколько лет за рубеж вывезли 45 тысяч младенцев, рожденных таким способом, написал Володин в своем телеграм-канале. «Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в два миллиарда евро», — добавил он.

По его словам, такие дети нередко становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, или попадают в однополые пары.

В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий иностранцам и лицам без гражданства использовать институт суррогатного материнства в России.

Согласно документу, обращаться к услугам суррогатных матерей смогут только россияне, состоящие в браке, или одинокие женщины — гражданки России, которые по медицинским показаниям не иметь своих детей.

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