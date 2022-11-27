Россия увеличит численность морской пехоты

Численность морской пехоты Военно-морского флота России будет увеличена, заявил заместитель главкома ВМФ по сухопутным и береговым войскам генерал-лейтенант Виктор Астапов.

Численность морской пехоты будет увеличена за счет за счет формирования новых частей и подразделений, сказал Астапов в интервью «Красной звезде».

«Существующая численность морской пехоты в целом обеспечивает выполнение поставленных задач, но с учетом изменения военно-политической обстановки планируется формирование новых частей и подразделений», — пояснил генерал.

По его словам, планируется увеличение боевого потенциала морской пехоты за счет перевооружения на перспективные образцы техники, внедрение опыта боевых действий в рамках СВО и подготовка кадров.

Части морской пехоты России, как и ВДВ, показали высокую боевую выучку и стойкость в ходе специальной военной операции на Украине.