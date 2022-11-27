Экс-сотрудник Белого заявил, что Россия может уничтожить Киев за день

Ракетные удары по Украины продемонстрировали, что Россия может уничтожить страну без применения ядерного оружия, считает бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

«Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия», — цитируют «Известия» слова Крейга.

По его мнению, Россия проявляет сдержанность по отношению к Украине из-за исторической общности. «Кремль не хочет, чтобы у его границ оказались руины обедневшей страны», — заявил Робертс.

Он отметил, что у многих жителей США и Европы сложилось ложное представление о ситуации на Украине. Западные СМИ создали «картину поражения России», но это не так, отметил Робертс.