НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Экс-сотрудник Белого заявил, что Россия может уничтожить Киев за день

Источник:
«Известия»
641 7

Ракетные удары по Украины продемонстрировали, что Россия может уничтожить страну без применения ядерного оружия, считает бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

«Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия», — цитируют «Известия» слова Крейга.

По его мнению, Россия проявляет сдержанность по отношению к Украине из-за исторической общности. «Кремль не хочет, чтобы у его границ оказались руины обедневшей страны», — заявил Робертс.

Он отметил, что у многих жителей США и Европы сложилось ложное представление о ситуации на Украине. Западные СМИ создали «картину поражения России», но это не так, отметил Робертс.

Тема: Военная операция на Украине
Большинство стран НАТО исчерпали запасы вооружений для Украины
США поразились находчивости украинских военных
Российские дроны-камикадзе нанесли большой урон ВСУ
Западная артиллерия сломалась после боев на Украине
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Эксперт рассказала о «чудовищном обнищании» жителей России
Дешевое лекарство от паразитов повысило эффективность лечения рака
Топ турецких сериалов: страсть, интриги и красота
Путин поручил пересчитать годных к военной службе россиян
Обсуждение (7)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

pepelmetal

"украинские власти уже начали уголовное расследование" смешно звучит!

Andrei Bezd

Тем более кто эту шнягу там слушать будет

Alhazred

Да-да, дадут. Блаженны верущие... Ты то скольким мобикам уже наподдал?)))

mosquito__2010

Сообразили что Украине вилы наконец то. Страшно понятно конечно, но придётся принять очередную проигранную...