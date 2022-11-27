Экономист посоветовал россиянам купить валюту до 5 декабря

Россиянам, особенно тем, кто планирует поездку за границу, лучше купить евро или доллары в ближайшие 7 дней, посоветовал кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

«Существует такая закономерность: когда вводятся какие-то санкции, национальная валюта начинает временно слабеть», — сказал эксперт в бе6седе на радио Sputnik.

Но, по его словам серьезных изменений на валютном рынке не будет; про 100 рублей за доллар речи не идет. «Рубль занимает достаточно прочные позиции благодаря положительному сальдо торгового баланса России», — добавил экономист.

Он предупредил, что в целом инвестиции в валюту небезопасны, поскольку и Россия, и страны Запада в последнее время вводят различные дополнительные ограничения в финансовой сфере.