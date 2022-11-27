НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Экономист посоветовал россиянам купить валюту до 5 декабря

Источник:
Sibnet.ru
521 1
Фото: © Sibnet.ru

Россиянам, особенно тем, кто планирует поездку за границу, лучше купить евро или доллары в ближайшие 7 дней, посоветовал кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

«Существует такая закономерность: когда вводятся какие-то санкции, национальная валюта начинает временно слабеть», — сказал эксперт в бе6седе на радио Sputnik.

Но, по его словам серьезных изменений на валютном рынке не будет; про 100 рублей за доллар речи не идет. «Рубль занимает достаточно прочные позиции благодаря положительному сальдо торгового баланса России», — добавил экономист.

Он предупредил, что в целом инвестиции в валюту небезопасны, поскольку и Россия, и страны Запада в последнее время вводят различные дополнительные ограничения в финансовой сфере.

Еще по теме
Путь червонца: как золотой превратился в десять рублей
Финансовый аналитик предупредил о скачке курса доллара
Часть пенсионеров в декабре получат пенсию дважды
Сибиряки вошли в число везунчиков в новогоднем миллиарде
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Эксперт рассказала о «чудовищном обнищании» жителей России
Дешевое лекарство от паразитов повысило эффективность лечения рака
Топ турецких сериалов: страсть, интриги и красота
Путин поручил пересчитать годных к военной службе россиян
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
50
Мощный ракетный удар обесточил Украину
46
Почти 79% россиян высказали доверие Путину
35
Россия приросла атомными ледоколами
27
Найден боец из видео про отброшенные из окопа гранаты
26
Путин потребовал улучшения характеристик военной техники