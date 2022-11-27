Большинство стран НАТО исчерпали запасы вооружений для Украины

Две трети стран НАТО исчерпали свой потенциал в вопросе поставок вооружений на Украину, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителей альянса.

Запасы 20 из 30 стран НАТО «почти на нуле», однако остальные 10 членов альянса сохранили возможность продолжать поставки вооружений. Среди последних в том числе Франция, Германия, Италия и Нидерланды, отмечает издание.

Самое тяжелое положение с запасами вооружений у Польши и прибалтийских стран, уточнила газета.

По сведениям NYT, страны НАТО передали Украине оружие на 40 миллиардов долларов, что сопоставимо с годовым военным бюджетом Франции.