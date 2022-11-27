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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Большинство стран НАТО исчерпали запасы вооружений для Украины

Источник:
The New York Times
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Фото: VoidWanderer / CC BY-SA 4.0

Две трети стран НАТО исчерпали свой потенциал в вопросе поставок вооружений на Украину, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителей альянса.

Запасы 20 из 30 стран НАТО «почти на нуле», однако остальные 10 членов альянса сохранили возможность продолжать поставки вооружений. Среди последних в том числе Франция, Германия, Италия и Нидерланды, отмечает издание.

Самое тяжелое положение с запасами вооружений у Польши и прибалтийских стран, уточнила газета.

По сведениям NYT, страны НАТО передали Украине оружие на 40 миллиардов долларов, что сопоставимо с годовым военным бюджетом Франции.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика #Оружие #Конфликты
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