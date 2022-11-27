Месси спас престиж Аргентины на ЧМ по футболу в Катаре

Сборная Аргентины по футболу одержала победу над соперниками из Мексики во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Месси в игре с мексиканцами забил победный мяч и отдал голевую передачу, встреча закончилось со счетом 2:0. Аргентинцы начали чемпионат мира с сенсационного поражения от команды Саудовской Аравии со счетом 1:2.

«Мы испытывали дискомфорт после поражения в первом матче на турнире, оно стало для нас неожиданным. Сегодня день тянулся очень долго, мы ждали возможности исправить ситуацию. Был непростой матч, поскольку мы понимали, что покинем турнир в случае поражения. Победа же давала нам второй шанс, и, к счастью, мы воспользовались возможностью ее одержать», — цитирует ТАСС Месси.

По его словам, «поражение лежало грузом на наших плечах, и теперь мы обрели душевное спокойствие, потому что теперь все вновь зависит от нас».

После второго тура лидером квартета является сборная Польши с 4 очками, следом идут команды Аргентины (3), Саудовской Аравии (3) и Мексики (1). В заключительном туре группового этапа аргентинцы 30 ноября сыграют с поляками.