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Месси спас престиж Аргентины на ЧМ по футболу в Катаре

Источник:
ТАСС
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Фото: Кирилл Венедиктов / CC BY-SA 3.0

Сборная Аргентины по футболу одержала победу над соперниками из Мексики во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Месси в игре с мексиканцами забил победный мяч и отдал голевую передачу, встреча закончилось со счетом 2:0. Аргентинцы начали чемпионат мира с сенсационного поражения от команды Саудовской Аравии со счетом 1:2.

«Мы испытывали дискомфорт после поражения в первом матче на турнире, оно стало для нас неожиданным. Сегодня день тянулся очень долго, мы ждали возможности исправить ситуацию. Был непростой матч, поскольку мы понимали, что покинем турнир в случае поражения. Победа же давала нам второй шанс, и, к счастью, мы воспользовались возможностью ее одержать», — цитирует ТАСС Месси.

По его словам, «поражение лежало грузом на наших плечах, и теперь мы обрели душевное спокойствие, потому что теперь все вновь зависит от нас».

После второго тура лидером квартета является сборная Польши с 4 очками, следом идут команды Аргентины (3), Саудовской Аравии (3) и Мексики (1). В заключительном туре группового этапа аргентинцы 30 ноября сыграют с поляками.

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Топ комментариев

pepelmetal

"украинские власти уже начали уголовное расследование" смешно звучит!

Alhazred

Да-да, дадут. Блаженны верущие... Ты то скольким мобикам уже наподдал?)))

Andrei Bezd

Тем более кто эту шнягу там слушать будет

mosquito__2010

Сообразили что Украине вилы наконец то. Страшно понятно конечно, но придётся принять очередную проигранную...