Страны НАТО направляли беспилотники через границу с Россией до военной операции на Украине, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами», — сказал глава региона.

Псковская область граничит с двумя странами НАТО — Латвией и Эстонией. Ведерников напомнил, что страны Запада «сегодня очень любят рассказывать о том, как альянс стремился к мирному сосуществованию с нами».

В качестве примера натовской политики «добрососедства» он также привел заявления Латвии и Эстонии о территориальных претензиях и массовую выдачу паспортов ЕС жителям приграничных территорий.