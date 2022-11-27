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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Беспилотники НАТО «прощупали» границы России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: U.S. Army Combat Capabilities Development Command / Attribution License

Страны НАТО направляли беспилотники через границу с Россией до военной операции на Украине, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами», — сказал глава региона.

Псковская область граничит с двумя странами НАТО — Латвией и Эстонией. Ведерников напомнил, что страны Запада «сегодня очень любят рассказывать о том, как альянс стремился к мирному сосуществованию с нами».

В качестве примера натовской политики «добрососедства» он также привел заявления Латвии и Эстонии о территориальных претензиях и массовую выдачу паспортов ЕС жителям приграничных территорий.

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Оборона #Армия
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