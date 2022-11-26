Российские дроны-камикадзе нанесли большой урон ВСУ

Применяемые российскими военными дроны-камикадзе успешно уничтожают живую силу и технику ВСУ, сообщил помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

По его словам, такие дроны используются по всей линии боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой народных республиках. В частности, беспилотники охотятся на американские РСЗО HIMARS.

«У нас сейчас задействуется огромное количество барражирующих боеприпасов и беспилотников, мы начали выбивать их таким образом, что они несут огромные потери и в технике, и в живой силе», — уточнил военный.

Алаудинов уточнил, что дроны-камикадзе практически ежедневно выбивают дальнобойные пушки дальнобойные пушки М777 американского производства и РСЗО HIMARS на разных направлениях.