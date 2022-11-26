Российские дроны-камикадзе нанесли большой урон ВСУ

Применяемые российскими военными дроны-камикадзе успешно уничтожают живую силу и технику ВСУ, сообщил помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
По его словам, такие дроны используются по всей линии боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой народных республиках. В частности, беспилотники охотятся на американские РСЗО HIMARS.
«У нас сейчас задействуется огромное количество барражирующих боеприпасов и беспилотников, мы начали выбивать их таким образом, что они несут огромные потери и в технике, и в живой силе», — уточнил военный.
Алаудинов уточнил, что дроны-камикадзе практически ежедневно выбивают дальнобойные пушки дальнобойные пушки М777 американского производства и РСЗО HIMARS на разных направлениях.
pepelmetal"украинские власти уже начали уголовное расследование" смешно звучит!
AlhazredДа-да, дадут. Блаженны верущие... Ты то скольким мобикам уже наподдал?)))
StarbitГде то мы уже это слышали, сначала, что пенсионный возраст не поднимут, потому, что конституцию не тронут,...
Andrei BezdТем более кто эту шнягу там слушать будет