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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские дроны-камикадзе нанесли большой урон ВСУ

Источник:
ТАСС
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Фото: Андрей Русов (Andrey Rusov) / CC BY 4.0

Применяемые российскими военными дроны-камикадзе успешно уничтожают живую силу и технику ВСУ, сообщил помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

По его словам, такие дроны используются по всей линии боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой народных республиках. В частности, беспилотники охотятся на американские РСЗО HIMARS.

«У нас сейчас задействуется огромное количество барражирующих боеприпасов и беспилотников, мы начали выбивать их таким образом, что они несут огромные потери и в технике, и в живой силе», — уточнил военный.

Алаудинов уточнил, что дроны-камикадзе практически ежедневно выбивают дальнобойные пушки дальнобойные пушки М777 американского производства и РСЗО HIMARS на разных направлениях.

Тема: Военная операция на Украине
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pepelmetal

"украинские власти уже начали уголовное расследование" смешно звучит!

Alhazred

Да-да, дадут. Блаженны верущие... Ты то скольким мобикам уже наподдал?)))

Starbit

Где то мы уже это слышали, сначала, что пенсионный возраст не поднимут, потому, что конституцию не тронут,...

Andrei Bezd

Тем более кто эту шнягу там слушать будет