Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей, дипломат скоропостижно скончался на 65-м году жизни.

Причины смерти пока не называются. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким министра, сообщается на официальном сайте белорусского лидера.

Владимир Макей на дипломатической службе с 1993 года. Он был заместителем начальника Службы государственного протокола белорусского МИД, представителем республики в Совете Европы, советником посольства во Франции.

С 2000 по 2008 год занимал должность помощника президента Белоруссии, в 2008–2012 годах возглавлял администрацию президента. 22 августа 2012 года был назначен главой МИД.

Планировалось, что 27-28 ноября глава МИД России Сергей Лавров прилетит в Минск, чтобы принять участие в совместном заседании коллегий МИД РФ и Беларуси.