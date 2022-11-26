Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей, дипломат скоропостижно скончался на 65-м году жизни.
Причины смерти пока не называются. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким министра, сообщается на официальном сайте белорусского лидера.
Владимир Макей на дипломатической службе с 1993 года. Он был заместителем начальника Службы государственного протокола белорусского МИД, представителем республики в Совете Европы, советником посольства во Франции.
С 2000 по 2008 год занимал должность помощника президента Белоруссии, в 2008–2012 годах возглавлял администрацию президента. 22 августа 2012 года был назначен главой МИД.
Планировалось, что 27-28 ноября глава МИД России Сергей Лавров прилетит в Минск, чтобы принять участие в совместном заседании коллегий МИД РФ и Беларуси.
pepelmetal"украинские власти уже начали уголовное расследование" смешно звучит!
AlhazredДа-да, дадут. Блаженны верущие... Ты то скольким мобикам уже наподдал?)))
StarbitГде то мы уже это слышали, сначала, что пенсионный возраст не поднимут, потому, что конституцию не тронут,...
Andrei BezdТем более кто эту шнягу там слушать будет