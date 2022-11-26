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Европа испугалась своего поражения на Украине

Источник:
Gazeta Prawna
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Фото: © Sibnet.ru

Победа России в конфликте на Украине станет поражением для всей Европы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Европа слишком поздно заметила угрозу со стороны России, поэтому сегодня мы не можем медлить с оказанием помощи Украине», — отметил премьер на встрече с премьер-министрами Украины и Литвы.

Моравецкий подчеркнул, что Украина и Польша стоят на «стороне свободы». «Польша, и я убежден, что Литва, будут поддерживать Украину столько, сколько это необходимо», — сказал он.

Официальный Киев при этом считает, что поражением Украины и Европы станет даже начало диалога с Россией — советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что после этого начнется «падение всей системы глобальной безопасности».

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